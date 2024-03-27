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北市疑食品中毒案1不治 北檢指揮警方赴寶林茶室蒐證

2024/3/27 09:32（3/27 13:11 更新）
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台北市信義區一家百貨內的某素食餐廳，近日爆發疑似食品中毒事件。中央社記者陳昱婷攝 113年3月26日
台北市信義區一家百貨內的某素食餐廳，近日爆發疑似食品中毒事件。中央社記者陳昱婷攝 113年3月26日
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（中央社記者林長順台北27日電）北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案持續擴大，累計多人就醫、其中1人不治。台北地檢署今天凌晨指揮北市信義警分局、刑警大隊及衛生局赴餐廳蒐證、調閱監視器，釐清是否涉及不法。

台北市信義區百貨餐廳寶林茶室疑似食品中毒事件，有民眾前往信義區寶林茶室用餐，陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀並就醫，其中1人不治，另1人症狀輕微。台北市衛生局陸續接獲醫院通報，用餐後出現不適症狀者增加至8人，其中6人就醫，已命業者停止供應餐點。

北檢今天指出，餐廳近日發生疑似多名民眾食用餐點後，陸續因身體不適而就醫、住院或死亡案件，北檢就此甚為重視，於昨天晚間指派民生專組檢察官指揮偵辦。

檢察官於今天凌晨零時許，親自前往餐廳現場，指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊，會同衛福部食品藥物管理署、台北市衛生局等單位及餐廳業者進行蒐證，已查扣監視器等相關證物，保全證據，後續將盡速進行相關調查，以釐清可能涉及的不法情事。（編輯：郭諭儒）1130327

#食物中毒
#北檢
#台北市衛生局
#寶林茶室
#食品中毒
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