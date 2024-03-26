北市百貨餐廳疑食品中毒6就醫1不治 衛生局：調查屬實最重罰2億

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市信義區一家百貨內的餐廳發生疑似食品中毒事件，衛生局今天晚間表示，用餐後出現不適症狀者增加至8人，其中6人就醫，已命業者停止供應餐點。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，有2名民眾在22日中午前往這家餐廳用餐，食用炒粿條等品項後，出現噁心、腹痛及腹瀉等症狀並就醫，其中1人不治，另1人症狀輕微。

衛生局隨後陸續接獲醫院通報，另有3人分別在19日及21日前往同餐廳，食用品項包含炒粿條及滑蛋河粉，用餐後也發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀並就醫，因此依「食品安全衛生管理法」命業者暫停作業、停止供應餐點，並啟動調查。

衛生局晚間表示，又接獲民眾陳情，3人於23日至同一家餐廳食用炒粿條後，出現嘔吐、無力、喘等症狀，其中1人就醫。另有醫院通報，1人於19日食用泰式炒河粉後感到噁心並有嘔吐、腹瀉，但用餐地點待釐清。

衛生局表示，將會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署及專家共同調查，若確認是食品中毒案件，將依違反「食品安全衛生管理法」第15條規定，處新台幣6萬元至2億元罰鍰，情節重大者移請檢調偵辦。（編輯：李錫璋）1130326