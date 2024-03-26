北市百貨餐廳疑食品中毒5人就醫1不治 衛生局令停止供餐

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市信義區一家百貨內的餐廳爆發疑似食品中毒事件，衛生局表示，用餐後出現噁心、腹瀉等症狀並就醫者累計5人，已命令業者停止供應餐點，並將會同衛福部相關單位調查。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，24日接獲新北市衛生局通報，有2名民眾22日中午前往信義區某素食餐廳用餐，之後陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀並就醫，其中1人不治，另1人症狀輕微。

衛生局指出，今天又陸續接獲台北醫學大學附設醫院、新光醫院及三軍總醫院通報，有3名民眾分別在19日及21日前往同餐廳用餐，一樣發生噁心、嘔吐及腹瀉等症狀，因此依食品安全衛生管理法第41條，立即命業者暫停作業、停止供應餐點。

衛生局說明，食品中毒定義是至少2人攝取相同食品而發生相似的症狀，或至少1人因肉毒桿菌毒素、化學物質導致的急性食品中毒，或經流行病學調查推論為攝食食品所造成；只要醫療院所反映疑似事件，衛生局就會立即啟動調查。

針對此案調查進度，衛生局表示，醫院已採集病患檢體，衛生局則在24日當天前往餐廳稽查，採集環境及工作人員手部檢體，待送驗結果出爐後，綜合研判是否為食品中毒案件，時間約須2週。

衛生局表示，將會同衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署及專家共同調查，若確認是食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法第15條規定，處6萬元至2億元罰鍰，情節重大者移請檢調偵辦。

此外，衛生局指出，24日稽查發現3項衛生缺失，包含沒有提供員工健檢資料、碟盤疑似有蟑螂排泄物、刀具夾放於流理台，已命業者限期改善，複查如仍不合格將處新台幣6萬元以上罰鍰。（編輯：唐聲揚）1130326