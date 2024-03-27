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寶林茶室案1/11
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寶林茶室食安疑雲 負責人等4人到警局說明

2024/3/27 12:46
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（中央社記者黃麗芸、謝幸恩台北27日電）北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案延燒，檢警今天凌晨會同衛生局到餐廳蒐證，查扣監視器、進貨銷售明細等證物，餐廳負責人等4人以證人身分到警局製作筆錄後離去。

台北市信義區百貨餐廳寶林茶室疑似食品中毒事件，累計多人就醫，目前2人不治。為釐清案情，台北地檢署今天凌晨指揮台北市警察局信義警分局、刑事警察大隊，會同台北市衛生局前往餐廳蒐證。

寶林茶室負責人和廚師等4人則以證人身分，到信義警分局製作筆錄，說明案發當天情形、現場分工、餐點製作過程等細節，歷時約半小時結束。至於餐廳食材及相關證物等，則由台北市衛生局帶回檢驗。

另方面，北檢已簽分食品安全衛生管理法他字案，扣回監視器、進貨明細、銷售明細等物證，逐筆清查銷售餐點與進貨原物料，以釐清案情。

全案目前有2名民眾身亡，為釐清確切死因，新北地檢署、士林地檢署分別進行相驗程序。北檢表示，相關偵查作為持續進行，待衛生單位查驗結果出爐，再進行後續的審慎調查。（編輯：蕭博文）1130327

#北檢
#台北市衛生局
#寶林茶室
寶林茶室案
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