寶林茶室案8就醫2死 食藥署定調重大食物中毒事件

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（中央社記者曾以寧、陳婕翎台北27日電）北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案，新光醫院今天稍早證實再添1死，累計已2例死亡。衛福部食藥署長吳秀梅今天表示，以目前狀況可定調為重大食物中毒事件。

位於遠東百貨信義A13的「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計8人就醫，其中2人不治身亡。

吳秀梅今天稍早接受媒體聯訪表示，此次事件有民眾死亡，視為重大事件，且是食物引起，嘔吐、腹瀉、肝臟衰竭等症狀也與食物中毒有關，因此以現在狀況已經可以進行定調，但到底是什麼原因、何種微生物引起，都仍待進一步釐清。

食藥署今天上午舉行例行記者會時表示，截至26日晚間11時止，衛生機關接獲醫療院所通報共6人出現疑似食物中毒症狀，其中1人不幸身亡、3人仍在加護病房救治。不過新光醫院稍早證實，新增1名死亡。

收治其中1名重症66歲病患的新光醫院，由副院長洪子仁稍早對媒體證實，個案於今天上午11時35分不治，死因為多重器官衰竭。

另有1名重症患者由馬偕醫院收治。急診部醫師黃明堃今天表示，這名40歲女性患者3月21日凌晨透過救護車送醫，當時已經肝腎衰竭、出現休克現象，所以收治加護病房，進行血液透析、急救、插管、呼吸器等治療，現在狀況已改善，但尚未脫離危險期，仍在加護病房接受治療。

馬偕醫院醫院目前收治2名患者，分別為1死1搶救中。

三軍總醫院收治1名普通病房患者。院方稍早說明，這名男性患者在3月23日掛急診，目前已經可以開始進食，正在慢慢恢復當中。（編輯：李亨山）1130327