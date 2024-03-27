寶林茶室案第2死 新光醫：66歲男急性酸中毒、猛爆性肝腎衰竭

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（中央社記者曾以寧、沈佩瑤台北27日電）北市信義區寶林茶室案，今天上午再添1死。收治個案的新光醫院醫師表示，患者有急性酸中毒，為食物中毒表現，但自己從未遇過幾天後才突然惡化、猛爆性肝腎衰竭情況。

台北市信義區「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計8人就醫，其中2人不治身亡。

今天新增死亡個案為66歲楊姓男子，由新光醫院收治，院方下午召開記者會說明個案情況。新光醫院內科加護病房主任林嘉謨指出，患者今天上午10時多開始狀況變得非常不穩定，當時葉克膜、三線升壓劑、血液透析都已裝上，但病患血壓仍持續下降。

林嘉謨說，後續患者血液開始變很酸，即使進行血液透析，鉀離子濃度仍持續攀升，用上強心針、高蛋白仍搶救無效，不幸在11時35分不治死亡。

林嘉謨指出，這名個案有嚴重急性酸中毒狀況，是食物中毒表現，此外還有急性肝、腎衰竭狀況；自己看過許多重症患者，也曾處理過食物中毒，這幾年都沒遇過這種案例，普通肝衰竭都可以用葉克膜撐幾天，但這樣突然惡化、猛爆性肝腎衰竭、3天內死亡情況，「以前真的從來都沒遇過」。

對於食物中毒，林嘉謨說，個案多在下一餐之前就會開始不舒服，較容易與用餐狀況連結；但這次個案是在過幾天後病況惡化，因此一開始未與用餐做連結，是在相關新聞爆出後，才得知其他醫學中心也有接獲相似個案。

有關寶林茶室案，台北醫學大學附設醫院稍早表示，共收治2名病人，目前醫療團隊全力救治中，後續狀況也會隨時向台北市政府衛生局通報。（編輯：李亨山）1130327