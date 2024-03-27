寶林茶室疑食物中毒案 蔡清祥：若涉刑事一定追訴
2024/3/27 12:17
（中央社記者蘇木春台中27日電）北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案累計多人就醫、其中2人不治。法務部長蔡清祥今天表示，檢察機關已啟動偵查，先了解死因後，若有涉及刑事責任，一定會追訴到底。
寶林茶室疑似食品中毒事件，蔡清祥今天出席台中地區檢察大樓開工典禮，會前他接受媒體聯訪時表示，檢察機關已啟動偵查，先了解死因後，若有涉及刑事責任，一定會追訴到底，非常重視食品安全，也會配合衛生福利部食品藥物管理署，共同防治食安問題。
至於媒體報導網紅「貴婦奈奈」（蘇陳端）一家因案件潛逃出境後遭通緝，目前藏匿於加拿大，蘇陳端甚至出面受訪。蔡清祥說，通緝犯如果在外國被發現，會透過司法互助管道，請外國執法單位協助緝拿到案後遣送回國，接受法律制裁。（編輯：郭諭儒）1130327
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