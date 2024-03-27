寶林茶室疑食物中毒66歲男不治 家屬：沒想到吃頓飯人就沒了

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（中央社記者曾以寧台北27日電）北市信義區寶林茶室疑食品中毒案，今天上午再添1死，為66歲楊姓男子。楊男的女兒表示，父親向來健康，沒想到吃頓飯1週後人就沒了，她會同意進行司法相驗，且不排除委任律師提告。

位於北市信義區的「寶林茶室」發生疑似食品中毒事件，台北市衛生局統計，今天上午再接獲醫院通報1人用餐後出現不適症狀，累計8人就醫，其中2人不治身亡。

今天新增死亡個案為66歲楊姓男子，由新光醫院收治，新光醫院下午召開記者會說明個案情況，個案女兒楊姓女子亦接受媒體採訪。

楊小姐說明，她父親19日與朋友到寶林茶室用餐，當時吃炒粿條，回家路上就開始不舒服，當晚腹瀉30多次，隔天一早到診所就醫，醫師一度推測是感染諾羅病毒，開立腸胃藥物返家休息，拉肚子狀況也有好轉。

楊小姐指出，21日上午她父親嚴重盜汗，緊急送到新光醫院，一度以為是心肌梗塞，經檢查排除後轉入普通病房，當時父親精神都還好，可以有說有笑，只是覺得胃、食道灼熱。

楊小姐說，22日父親開始精神不濟，隔天凌晨又覺得非常虛弱，醫院緊急抽血，凌晨4時血糖過高、6時肝指數飆到1萬多；23日下午2時多父親送入加護病房，後來情況持續惡化，肝腎都呈現衰竭狀態，25日上午裝上葉克膜，26日醫師告知衰竭狀況很嚴重，最後在今天上午接獲噩耗。

楊小姐哽咽表示，父親一直都是非常健康的人，沒有任何慢性疾患或肝腎問題，「就是去吃了1次飯，不到1週人就沒了」；會同意進行司法相驗，「不論如何一定要查清楚是發生甚麼事情」，且不排除委任律師提告。（編輯：陳清芳）1130327