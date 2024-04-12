更多編輯台推薦新聞：
天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻
地方

天氣少雨東勢林場螢火蟲大爆發 每晚可見20萬隻

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人
生活

希臘籍女婿白楊步道助脫困 一家5口發文「致英雄」謝所有伸援的人

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 近3000消費者18日起可至原店退費
首頁 / 生活
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案2/165
首頁 / 生活

寶林食物中毒案4重症患者已清醒 1人下週換肝

2024/4/12 18:43（4/12 19:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為位於信義區的「寶林茶室」。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
圖為位於信義區的「寶林茶室」。中央社記者吳家昇攝 113年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北12日電）寶林茶室食物中毒案未歇，今天傳出好消息，衛生福利部次長王必勝說，目前4名重症患者都清醒了，但因肝功能沒辦法恢復，其中3人正評估換肝可能、1人確定下週換肝。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案發生至今逾2週，根據衛生福利部統計，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。

王必勝今天傍晚接受媒體電訪說明最新狀況，這4名重症病人都醒了，現在意識清楚，但肝臟損傷太大，都需要評估換肝，其中1人已經準備換肝，安排在下週進行，另外3人則持續評估當中。

此外，中央、地方陸續到餐廳、原料廠及廚師家等場域，採檢食材、環境等共152件檢體，食藥署日前公布，僅廚師手部檢體驗出邦克列酸（原名米酵菌酸）陽性，其他皆未檢出邦克列酸，唐菖蒲柏克氏菌椰毒病原型呈現陰性。

根據檢方提供資料，衛福部4月4日再度前往與這名廚師相關的另外2個地點進行環境採檢，包括租屋處及寶林饒河店廚師家，因2人交情友好，不放過任何一點機會，各採檢12件、15件環境檢體。

食藥署副署長林金富10日在例行記者會中表示，這27件檢體檢驗中，最快4月14日有結果，如呈現陽性，時間就會再拉長。（編輯：吳協昌）1130412

#王必勝
#食物中毒
#林金富
#食藥署
#衛福部
#寶林茶室
延伸閱讀
寶林茶室食物中毒案 最後1批檢驗擬4/14出爐談寶林茶室案 王必勝：高度政治化會失去互信初瓦嚮辣疑食物中毒155人就醫 近3000消費者18日起可至原店退費網傳腸粉河粉等食材易產生邦克列酸 學者：不常見免恐慌王必勝：寶林案集中特定餐廳時間無外擴 粿條為最可能遭污染食材寶林廚師帶原唐菖蒲伯克氏菌？毒物醫：不合常理
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
談寶林茶室案 王必勝：高度政治化會失去互信
172.30.142.17