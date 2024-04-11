寶林茶室食物中毒案 衛福部：無不願協助處理檢體

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（中央社記者陳婕翎台北11日電）台北市信義區寶林茶室食物中毒案，多名議員質疑市府未第一時間扣回粿條等食材送驗，引出中央不願意協助處理檢體說法，衛福部次長王必勝回應絕無此事，食藥署主動攜回食材。

台北市長蔣萬安今天赴台北市議會針對寶林茶室等食物中毒案進行專案報告，在接受國民黨議員柳采葳質詢時表示，中央3月26日稽查當下一度不願將所有食材帶回送驗，且衛生局隔天勒令寶林茶室全數停業後，也接到中央關切電話。蔣萬安答詢，衛生局長陳彥元有回報中央第一時間不願意，但經過積極溝通及徵詢食藥署才願意查扣食材。

王必勝今天接受媒體採訪時表示，食品藥物管理署3月26日是主動前往稽查，當初與衛生局現場討論後續食材處理模式，平常食物中毒案件本來都是地方政府處理，最終結論是食藥署都帶走，扣回食材檢體送驗，無第一時間不願意。

食藥署副署長林金富也說，食藥署3月26日前往稽查邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，當天絕無不願意協助處理檢體，協調後仍由食藥署攜回35件食材檢驗，配合衛福部3月27日專家會議，分工食材、病人及環境檢體檢驗。

林金富表示，台北市政府命寶林茶室餐廳停業，新北市政府查核粿條的供應商，並要求供應商暫時停止營業等，中央地方共同合作查找原因，預防事態擴大，其中對台北市政府衛生局對寶林茶室停業，並未做任何相關批評。（編輯：陳政偉）1130411