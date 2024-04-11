寶林茶室案未即時扣回嫌疑食材 蔣萬安允檢討

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北11日電）台北市信義區寶林茶室食物中毒案導致2人死亡，多名議員今天質疑，市府未在第一時間扣回粿條等嫌疑食材送驗，市長蔣萬安允諾，將全面檢視流程及標準。

蔣萬安今天赴議會針對寶林茶室食物中毒等案進行專案報告，民進黨台北市議員顏若芳質疑，衛生局3月24日接獲醫院通報疑似食物中毒，當時就知道2名病患食用粿條跟香蘭葉飲料，為何稽查時不將嫌疑食材帶回送驗。

蔣萬安回應，當時還不知道已有個案死亡，且衛生局也是依中央規定進行稽查。

顏若芳再問，高雄市去年發生冰店食物中毒案時，就可以馬上將八寶冰、清冰等嫌疑食材帶回送驗，為何台北市無法比照辦理，僅採集環境檢體。

蔣萬安說，如果知道哪些是嫌疑食材，中央後續前往寶林稽查時，就不會把逾30項食材全部扣走。

顏若芳指出，食物中毒案的權責機關就是發生地衛生局，要求市府檢討改進。蔣萬安表示，若中央修法訂定嫌疑食材的明確定義，一定比照辦理。

民眾黨台北市議員陳宥丞質詢時說，嫌疑食材的定義確實不夠明確，中央應修法訂出實際規範，才能避免未來地方在稽查時有不同標準。

蔣萬安表示，已向中央表達修法建議。陳宥丞呼籲，台北市應自行訂定相關標準作業流程或自治條例，主動改進。

蔣萬安允諾，將全面檢視相關流程及標準，除了稽查時應採樣哪些食材，也會就勒令停業的標準重新研議。

此外，陳宥丞指出，此案後續賠償問題，仰賴寶林茶室承租空間的百貨公司所投保單，但台北市有許多提供餐飲服務的場所，並沒有被要求強制投保公共意外或產品責任險。

法務局長連堂凱第一時間反駁，不過陳宥丞出示向台北市商業處索取的資料，指出以雲端廚房樣態營運的餐飲業者，就因為不一定有商業登記，不在強制投保範圍。

陳宥丞進一步表示，這些雲端廚房不僅不須投保責任險，也在衛生稽查範圍之外，恐成為食安漏洞。蔣萬安允諾檢視新興樣態餐飲業相關法規，確保市民安全。（編輯：張銘坤）1130411