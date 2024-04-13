台中檢出蘇丹4號近3年首見 食藥署追查

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）蘇丹紅食安風暴影響全台，台中業者自主送驗「古月粉」檢出蘇丹4號。食藥署今天說，這是民國110年以來，首度檢出蘇丹4號，正了解是否為此前專案稽查24批違規下架之一。

含致癌物蘇丹紅的中國辣椒粉全台流竄，衛生福利部食品藥物管理署自3月7日起，不分來源國，凡進口辣椒粉，在邊境採100％逐批查驗，並從3月8日開始，持續擴大回溯至110年前輸入台灣的中國辣椒粉，共29家進口業者。

當時共抽驗617件，不合格產品溯源為24批原料違規，中央稽查專案在3月26日告段落。

台中市食品藥物安全處今天公布，獲報由業者自主送驗「古月粉」檢出「蘇丹4號」，隨即派員前往抽驗，結果都檢出「蘇丹4號」，要求業者產品下架回收，並移請源頭縣市政府繼續追查釐清。

食藥署副署長林金富下午接受媒體電訪指出，從110年至今，這是首度檢出蘇丹4號，但因為相當微量，擔心是否有誤，除經食安處再次抽檢，並送往全台公證檢驗公司、食藥署檢驗，結果均驗出蘇丹4號。

俗稱蘇丹紅的蘇丹色素具潛在致癌性，不是台灣核准使用的著色劑，目前為環境部化學物質管理署公告的毒性化學物質，常見蘇丹紅1號、2號、3號、4號等。

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林金富說，這次問題產品的原料是在100%逐批查驗前就輸入台灣，目前正在追蹤是否為之前中央稽查專案下架的24批之一，應該是在邊境加強管制前的漏網之魚；這次是業者自主回報，只是花了點時間確認檢驗結果。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌指出，根據國際癌症研究機構（IARC）對致癌物的分類，蘇丹色素屬於第3類致癌物，1到4號的致癌風險相同，也就是研究資料還不明確，可能會致癌，但還不確定，重點在於本來就不能添加在食品中。（編輯：郭諭儒）1130413