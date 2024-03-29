寶林茶室中毒案專家籲溯源 王必勝：先採檢告段落

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）寶林茶室食物中毒案，專家提醒應溯源並控制，避免唐菖蒲伯克氏菌進入台灣植物生態系。衛福部次長王必勝今天說，將先讓採檢告段落，確認影響範圍，民眾才能安心、減少恐慌。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。為釐清死因真相，檢調進行相驗，衛生福利部昨天公布初步相驗結果，目前在其中1名死者的血液中檢出米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

米酵菌酸是由唐菖蒲伯克氏菌產生，這個菌容易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。疫情調查專家何美鄉今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，唐菖蒲伯克氏菌是適應植物的細菌，若給予適當機會，就可能在土壤等環境中生長，應盡快溯源並控制，以避免進入台灣植物生態。

衛福部次長王必勝下午接受媒體電訪時則提出另一種觀點，其實唐菖蒲伯克氏菌存在自然界已久，只是多寡的問題，並非新生的細菌，很難說台灣以前有沒有，仍待進行環境調查。

他表示，近期將召開跨部會的會議，因這次事件影響層面很廣，尤其講到椰子、玉米或米製品這些產品，都讓民眾很擔心，但現階段還是會先把重心擺在趕快讓採檢告段落，包括細菌培養也需要點時間，確認是不是鎖定在這家餐廳的一定時段，才能減少大家的恐慌，

若確定是唐菖蒲伯克氏菌釀禍，王必勝表示，之後會進一步釐清，比方說這個菌在台灣分布情形，以及要如何預防、如何避開容易跟食品產生作用狀況，如高溫、潮濕、PH值等，做出指引讓民眾知道，如果要製作這些產品要注意哪些事情。

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，米酵菌酸達致命條件須天時地利，在適合溫度、酸鹼值環境，約2天繁殖，毒素才可能危害性命，民眾無須恐慌。（編輯：陳政偉）1130329