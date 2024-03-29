寶林茶室食物中毒案 黎姓負責人兩度鞠躬道歉

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（中央社記者林長順台北29日電）台北地檢署偵辦寶林茶室食物中毒案，今天傳喚寶林茶室黎姓負責人、王姓店長、周姓廚師說明，檢察官訊後將黎、王請回。對於造成社會的慌張，黎男訊後受訪時兩度鞠躬表達歉意。

黎男律師表示，這是一個很遺憾的事情，黎男對於這事情也是非常緊張、懼怕，黎男既然是企業的經營者，造成的這些風波，包含有消費者往生，有在加護病房，甚至很多消費者恐慌，造成社會大眾的關注和緊張，黎男向大家致歉。

律師指出，這是一個很罕見的食物中毒狀況，黎男的爸媽事發後有到店裡面用餐，用的也是粿條，沒吃完也是帶回家吃。3月24日衛生局第2次稽查時，黎男在現場請廚師炒一盤粿條自己食用。

律師說，業者、消費者在發生中毒的原因查明之前，每一個人對這樣的食安問題都很恐懼，針對檢方的訊問和在警方偵訊的內容，黎男都很積極地配合調查，甚至給警方一些建議，希望早日能夠釐清案情。

相關責任部分，律師表示先看案件結果如何，後續責任釐清的判斷，再跟大家報告。黎男在受訪時站在律師旁邊全程不語，兩度鞠躬表達歉意。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案已造成2人死亡，北檢2指揮刑事警察局、台北市警察局信義分局、刑事警察大隊組成專案小組，並會同衛福部、台北市衛生局等單位偵辦，已密集蒐證、對相關人員製作筆錄。

新北、士林檢察官會同法醫相驗後，對2名死者進行解剖複驗，先後檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，後續由法醫研究所提出完整解剖鑑定報告。

北檢27日將寶林茶室黎姓負責人、王姓店長及胡姓廚師限制出境、出海後，昨天指揮信義分局傳喚胡姓廚師說明，訊後請回。檢察官今天指揮刑事局傳喚黎、王到案，下午移送檢方複訊，訊後請回。

據了解，寶林茶室原本的周姓廚師在案發時出國，由胡姓廚師代理，檢察官下午也傳喚周姓廚師到案，了解餐廳食材的採購、保存、烹煮流程，釐清本案疑點。（編輯：張銘坤）1130329