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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
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寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸

2024/3/29 19:02（3/29 19:37 更新）
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位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北29日電）寶林茶室食物中毒案持續延燒，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天晚間公布最新調查進度表示，包含死亡2人在內的8例重症個案，均檢驗出米酵菌酸

米酵菌酸小百科

米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。

  • 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
  • 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
  • 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
  • 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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。（編輯：陳政偉）1130329
（中央社製表）
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