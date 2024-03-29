寶林茶室食物中毒案延燒 基宜學校午餐暫停吃粄條

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（中央社記者沈如峰29日電）寶林茶室食物中毒案延燒，宜蘭縣政府今天宣布即日起，學校營養午餐暫緩使用粄條及粿仔條等料理；基隆市政府也宣布，4月起，基隆各所學校的營養午餐也都暫停使用粄條類。

宜蘭縣政府晚間表示，近日由於寶林茶室食物中毒案，引發民眾可能因食用粿條造成食物中毒。考量目前造成中毒的途徑雖尚未明確，但為保護學童安全，縣府已要求縣內團膳業者自即日起，暫緩使用粄條及粿仔條等料理，並改用其他食品替代；直至食安疑慮解除後，再評估是否恢復使用。

基隆市政府表示，這次事件驗出米酵菌酸，食材來源可能為澱粉製品後，市府團隊經與學校聯繫確認，決定基隆各所學校的營養午餐從4月起都暫停使用粄條類（粄條、粿仔條、年糕）料理，改以炒麵等其他食材替代，守護學生用餐安全。1130329