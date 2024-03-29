竹市高中以下學校 4月起停用粿仔條1個月

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（中央社記者管瑞平新竹市29日電）寶林茶室食物中毒案持續延燒，新竹市政府今天表示，為預防性守護校園食安，竹市高中以下學校自4月起自主性暫停使用粿仔條（粄條）1個月。

寶林茶室食物中毒案多人就醫，已有2名民眾身亡，多數病患共同點是食用該店內的炒粿條，引發民眾對粄條、河粉等食品疑慮。

新竹市府晚間發布新聞稿指出，因應近期發生食安事件，已由教育處責成市內高中以下各校完成菜單調整，自4月起自主性暫停使用粿仔條（粄條）1個月。

教育處表示，已提醒各校掌握食材來源、注意前端冷鏈運送管理；注意驗收時食材新鮮度及製程食品中心溫度；控管製程時間，避免待餐時間過長，以確保餐點溫度；調味料與庫存品確實「先進先出」；注意人員管理，非工作人員禁止進入午餐製程區域。

此外，教育處提醒各校加嚴宣導與管理食品衛生安全，包含宣導並遵從「五要二不原則」，要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要飲用山泉水、不要食用不明的動植物。

市府強調，將持續嚴格監督業者落實食品安全衛生管理，為市民食安把關。（編輯：張銘坤）1130329