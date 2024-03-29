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寶林茶室供應商粿條米酵菌酸陰性 王必勝：仍高度懷疑

2024/3/29 19:56（3/29 20:16 更新）
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圖為寶林茶室炒粿條。（圖取自facebook.com/polama13）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）寶林茶室食物中毒案驗出米酵菌酸，但寶林茶室與供應商19件食品檢體結果公布，粿條、香蘭葉、在來米粉的米酵菌酸皆陰性，衛福部次長王必勝說，仍高度懷疑粿條有問題。

寶林茶室中毒案，截至今天上午，衛生福利部累計接獲通報21例。衛福部今天晚間緊急舉行記者會公布食品抽驗結果，王必勝表示，寶林茶室現場收集35件檢體，其中3件包含粿條、香蘭葉、在來米粉優先採檢，再加上供應商大粄城抽驗16件粿條，共19件食品檢體的米酵菌酸

米酵菌酸小百科

米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。

  • 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
  • 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
  • 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
  • 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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都是陰性。

王必勝說，後續還有32件食材檢體仍待檢驗結果出爐，後面的檢體就沒有粿條或河粉，剩餘檢體有調味粉、醬油等，「可以收集的食材都收集了，不會漏掉任何蛛絲馬跡」。雖供應商和餐廳現場抽樣粿條檢體都是陰性，前面個案食用的粿條都已用畢，無從檢驗，但粿條還是很可疑。

目前粿條（粄條）供應商提前預警，暫停出貨，如今16件檢體都是陰性，外界關心是否意味供應商貨品安全性無虞，王必勝表示，沒有辦法保證，現在有一分證據說一分話，先把庫存拿出來檢驗，正在收集賣給其他下游廠商的粿條（粄條），將全數收回檢驗，避免事態擴大。（編輯：陳政偉）1130329

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