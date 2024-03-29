寶林茶室沒保險且營業登記不實 北市衛生局開罰250萬

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（中央社記者陳怡璇台北29日電）寶林茶室食物中毒案，北市衛生局表示，寶林未依法投保產品責任險資料，且提供營業場所據點資料不實，開罰新台幣250萬元。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。

衛生局以新聞稿表示，昨天約談寶林餐飲事業股份有限公司，經查其未依法投保產品責任險資料且提供營業場所據點資料不實2項缺失，嚴重忽視身為食品業者應盡責任，已違反食品安全衛生管理法第13條第1項及第47條規定，將依法重罰250萬元。

衛生局表示，持續追蹤調查寶林茶室使用醬料、澱粉製品等高風險食材，並移請所轄衛生局調查相關原料來源及製程與生產管理，另為確保百貨美食街自主管理，即刻加強稽查百貨美食街衛生稽查。

衛生局針對本次重大食品中毒事件，表示已訂購 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 標準品，後續依食藥署將公開的檢驗方法建立檢測方法；並將邀集專家學者召開會議，就本次重大食品中毒案件審視「米酵菌酸」可能存在食材、食材保存方式、食品中毒調查精進流程等，並於網站首頁設置「寶林食品中毒專區」，提供民眾相關資訊及訊息。

截至今天上午12時，衛生局統計北市醫院就醫累計14人（新增3人），其中2人死亡（39歲男性、67歲男性），5人住院中。（編輯：吳協昌）1130329