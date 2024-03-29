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寶林茶室案
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寶林茶室沒保險且營業登記不實 北市衛生局開罰250萬

2024/3/29 14:05（3/29 14:46 更新）
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寶林茶室食物中毒案，台北市衛生局29日表示，經查寶林有未依法投保產品責任險資料且提供營業場所據點資料不實2項缺失，嚴重忽視身為食品業者應盡責任，依法開罰新台幣250萬元。圖為位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
寶林茶室食物中毒案，台北市衛生局29日表示，經查寶林有未依法投保產品責任險資料且提供營業場所據點資料不實2項缺失，嚴重忽視身為食品業者應盡責任，依法開罰新台幣250萬元。圖為位於台北市信義區的寶林茶室據點現已停業。中央社記者張新偉攝 113年3月29日
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（中央社記者陳怡璇台北29日電）寶林茶室食物中毒案，北市衛生局表示，寶林未依法投保產品責任險資料，且提供營業場所據點資料不實，開罰新台幣250萬元。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。

衛生局以新聞稿表示，昨天約談寶林餐飲事業股份有限公司，經查其未依法投保產品責任險資料且提供營業場所據點資料不實2項缺失，嚴重忽視身為食品業者應盡責任，已違反食品安全衛生管理法第13條第1項及第47條規定，將依法重罰250萬元。

衛生局表示，持續追蹤調查寶林茶室使用醬料、澱粉製品等高風險食材，並移請所轄衛生局調查相關原料來源及製程與生產管理，另為確保百貨美食街自主管理，即刻加強稽查百貨美食街衛生稽查。

衛生局針對本次重大食品中毒事件，表示已訂購米酵菌酸

米酵菌酸小百科

米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。

  • 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
  • 症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。
  • 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
  • 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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標準品，後續依食藥署將公開的檢驗方法建立檢測方法；並將邀集專家學者召開會議，就本次重大食品中毒案件審視「米酵菌酸」可能存在食材、食材保存方式、食品中毒調查精進流程等，並於網站首頁設置「寶林食品中毒專區」，提供民眾相關資訊及訊息。

截至今天上午12時，衛生局統計北市醫院就醫累計14人（新增3人），其中2人死亡（39歲男性、67歲男性），5人住院中。（編輯：吳協昌）1130329

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