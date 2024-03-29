寶林茶室中毒案 第2名死者解剖也驗出米酵菌酸

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）寶林茶室食物中毒案，士檢昨會同法醫所完成第2名楊姓死者遺體解剖複驗，並採集檢體送交台大醫院化驗。士檢今天表示，確實檢出米酵菌酸，後續由法醫所提出完整解剖鑑定報告。

寶林茶室食物中毒案多人就醫，目前2名民眾身亡。第2名死亡個案為66歲楊姓男子，他19日到寶林茶室用餐，不久後出現不適就醫，21日轉往加護病房急救，昨天不治身亡，有急性酸中毒現象、猛爆性肝腎衰竭。

士林地檢署日前進行相驗後，為釐清死因，昨天上午會同法務部法醫研究所進行解剖複驗，並採集死者胃部、血液等相關檢體，送交法醫所毒物化學組鑑定毒物反應，並委由台大醫院進行細菌、病毒生物化驗分析，遺體則已發還家屬。

士林地檢署今天發布新聞資料指出，所採檢的檢體經送交台大醫院進行化驗，已完成檢測的部分確實檢出 「米酵菌酸」 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，後續由法醫研究所研析、彙整相關檢驗結果及解剖資料，盡速提出完整解剖鑑定報告，供台北地檢署統籌偵辦。

另方面，第1名死亡個案呂姓男子，經由新北地檢署昨天會同法醫解剖複驗，衛生福利部昨晚公布呂男遺體鑑驗結果，也同樣驗出米酵菌酸，台灣首次檢出此項毒素。（編輯：張銘坤）1130329