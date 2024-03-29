寶林茶室案驗出米酵菌酸 新北採粄條商環境檢體

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北29日電）新北市衛生局表示，因應寶林茶室食物中毒案死者血液檢驗出米酵菌酸，今天再度前往粄條供應商工廠稽查，採取11件環境檢體，包括製造機具等，並送請衛福部食藥署檢驗。

衛福部昨晚召開記者會指出，寶林茶室中毒案解剖發現，其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

供應寶林茶室粄條的製造商位於新北市，新北市衛生局昨日表示，經與經發局稽查寶林茶室食物中毒案粄條製造商，因檢驗未出爐，且現場環境不潔，依食安法要求全面暫停作業，待改善完畢並提出報告，審核後才可復工；如果不遵行，可再處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局官員告訴中央社記者，今天上午再度前往粄條工廠稽查，採集11件環境檢體，並將檢體保存、包裝後，運送提供食藥署檢驗。

衛生局指出，依據食品中毒採樣操作流程，檢體採集包括食品檢體（食餘、嫌疑食品等）及環境檢體（刀具、砧板、飲用水、洗滌水等）。

新北市食品藥物管理科長楊舒秦表示，食品檢體已於27日稽查時採集粄條檢體，將分別檢驗毒素、致病菌的仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等項目，依檢驗項目不同，檢驗結果約需7至14天出爐。

她說，今天採集的11件環境檢體，包括粄條製造機器周邊的檢體，粄條保存、製造平台與相關的環境檢體，都已經封存送請中央檢驗。

新北市長侯友宜今天上午到新北市忠烈祠出席民國113年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞春祭典禮後接受媒體聯訪時指出，新北市第一時間發現個案後就立即通報，也與中央、北市一起組專案小組並肩作戰。

他表示，新北在第一時間就前往粄條廠商化驗，並嚴格禁止販售製造，也全力落實稽查下游廠商。

侯友宜指出，新北市也立即成立跨局處聯合專案小組，給予家屬、逝者或患者關懷扶助，也會積極協助法律訴訟及釐清真相，新北市在食安方面也會嚴格稽查，讓大家能安心食用。（編輯：戴光育）1130329