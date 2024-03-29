更多編輯台推薦新聞：
紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村
文化

「朦朧潮濕的一天」將首登澎湖 奈良美智相伴駐村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
首頁 / 生活
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案2/70
首頁 / 生活

寶林茶室案驗出米酵菌酸 新北採粄條商環境檢體

2024/3/29 12:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇、高華謙新北29日電）新北市衛生局表示，因應寶林茶室食物中毒案死者血液檢驗出米酵菌酸，今天再度前往粄條供應商工廠稽查，採取11件環境檢體，包括製造機具等，並送請衛福部食藥署檢驗。

衛福部昨晚召開記者會指出，寶林茶室中毒案解剖發現，其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

供應寶林茶室粄條的製造商位於新北市，新北市衛生局昨日表示，經與經發局稽查寶林茶室食物中毒案粄條製造商，因檢驗未出爐，且現場環境不潔，依食安法要求全面暫停作業，待改善完畢並提出報告，審核後才可復工；如果不遵行，可再處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局官員告訴中央社記者，今天上午再度前往粄條工廠稽查，採集11件環境檢體，並將檢體保存、包裝後，運送提供食藥署檢驗。

衛生局指出，依據食品中毒採樣操作流程，檢體採集包括食品檢體（食餘、嫌疑食品等）及環境檢體（刀具、砧板、飲用水、洗滌水等）。

新北市食品藥物管理科長楊舒秦表示，食品檢體已於27日稽查時採集粄條檢體，將分別檢驗毒素、致病菌的仙人掌桿菌、金黃色葡萄球菌等項目，依檢驗項目不同，檢驗結果約需7至14天出爐。

她說，今天採集的11件環境檢體，包括粄條製造機器周邊的檢體，粄條保存、製造平台與相關的環境檢體，都已經封存送請中央檢驗。

新北市長侯友宜今天上午到新北市忠烈祠出席民國113年革命先烈陣亡將士暨殉難同胞春祭典禮後接受媒體聯訪時指出，新北市第一時間發現個案後就立即通報，也與中央、北市一起組專案小組並肩作戰。

他表示，新北在第一時間就前往粄條廠商化驗，並嚴格禁止販售製造，也全力落實稽查下游廠商。

侯友宜指出，新北市也立即成立跨局處聯合專案小組，給予家屬、逝者或患者關懷扶助，也會積極協助法律訴訟及釐清真相，新北市在食安方面也會嚴格稽查，讓大家能安心食用。（編輯：戴光育）1130329

#新北市
#新北市衛生局
#侯友宜
#楊舒秦
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
寶林茶室案通報18例 衛福部驗米酵菌酸採檢重症患者與粿條
172.30.142.58