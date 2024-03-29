寶林茶室案累計通報18例 衛福部兵分2路追查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北29日電）寶林茶室中毒案持續延燒，截至今天上午，衛生福利部累計接獲通報18例。衛福部次長王必勝說，考量現有標準品不多，將兵分2路著手檢驗，解剖報告優先，其次為重症患者及粿條。

台北市信義區寶林茶室近日發生多名民眾食用餐點後，因身體不適而就醫、住院，甚至造成2人死亡。為釐清死因真相，檢調進行相驗，衛福部昨天公布初步相驗結果，目前在其中1名死者的血液中檢出 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，這是台灣首次檢出這項毒素。

針對另1名死者相驗結果，王必勝今天上午接受媒體聯訪表示，昨天第1例確定了與衛福部專家會議結論的方向一致，確實以米酵菌酸機率最高，才特別召開記者會，但畢竟這是驗屍報告，理應由法務部宣布。

這次彰化基督教醫院提供全台唯一檢驗標準品，才能及早揪出貨源。王必勝說，考慮現在手邊標準品所剩不多，將兵分2路，先從人與物著手採檢，優先提供解剖報告使用外，其次用於住院重症患者及粿條。

他說明，物的部分除鎖定粿條等食材，另外就是在寶林廚房中所採集的環境檢體，將由食品藥物管理署進行檢驗，看看能否驗出唐菖蒲伯克氏菌，因米酵菌酸由此產生。

至於人的方面，除解剖報告及住院者，王必勝指出，同時會請衛生局聯繫已出院返家者，「暫時不會強制」，希望這些民眾都能回來抽血檢驗，才能讓調查更完整；病人將由北榮、台大協助檢驗。

王必勝強調，雖然現有標準品所剩不多，食藥署、北榮及台大都已採購，最快下週一（4月1日）就會到貨，應可銜接上檢驗進度。

衛福部疾病管制署在官網設立「寶林茶室」食物中毒案個案追蹤專區，每天公布相關數據，截至今天上午10時，累計通報數18例，其中2人死亡，仍有5人在加護病房、1人普通病房，10人返家休養。（編輯：管中維）1130329