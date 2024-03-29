寶林食物中毒案 檢警約談胡姓廚師後請回

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）寶林茶室食物中毒案，法醫解剖發現死者血液中有罕見米酵菌酸，檢警為釐清食物烹煮過程，昨天傳喚胡姓廚師說明，深夜移送台北地檢署。檢察官複訊後，今天凌晨將胡男請回。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案已造成2人死亡，北檢27日凌晨零時許指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊，會同衛福部食品藥物管理署、台北市衛生局等單位及餐廳業者蒐證，查扣監視器等相關證物。

北檢28日正式分案，兩度召集警方、衛福部及台北市衛生局等單位召開專案會議，進行分工，並將寶林茶室黎姓負責人、王姓店長及胡姓廚師限制出境、出海。

另外，檢察官會同法醫相驗後，昨天對2名死者解剖鑑定。衛生福利部昨晚召開記者會，表示解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

檢察官昨晚指揮信義分局傳喚胡姓廚師到案，針對案發期間食材烹煮過程進行了解，以釐清相關案情，警詢後依涉食安法、過失致死等罪嫌移送北檢。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨將胡男請回。（編輯：郭諭儒）1130329