寶林茶室中毒案廚師涉過失致死 移送北檢偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案釀2死，衛福部次長王必勝說，經解剖發現死者血液中有罕見米酵菌酸。警方今晚約談涉嫌人、代班胡姓廚師到案說明，將依食安法、過失致死等罪嫌送辦。

信義區寶林茶室食物中毒案，截至今天下午5時，衛福部共接獲18例食物中毒通報。為釐清真正死因，檢警對死者進行相驗，衛福部今晚臨時召開記者會，公布解剖結果，發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，為台灣首次檢出這項毒素。

台北地檢署今天也邀集刑事局、台北市警察局刑事警察大隊、市警局信義分局召開專案會議，加速調查動作。檢察官認為寶林茶室黎姓負責人、王姓店長及廚師3人犯嫌重大，對3人限制出境、出海。

檢方晚間指揮信義分局依涉嫌人身分約談寶林茶室代班胡姓廚師到案說明，針對案發期間相關食材烹煮過程進行了解，以釐清相關案情，警詢後依涉食安法、過失致死等罪嫌移送北檢複訊。

警方不排除再約談黎姓負責人和王姓店長，以釐清事件相關疑點。（編輯：唐聲揚）1130328