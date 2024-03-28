寶林茶室案驗出米酵菌酸台灣首見 毒物權威籲免恐慌

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（中央社記者曾以寧台北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案，衛福部次長王必勝今晚表示，解剖發現其中1名死者血液中檢出米酵菌酸。毒物權威指出，國內首例驗出是警惕，但國際發生率低，民眾免恐慌。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案，衛福部統計至今天下午5時共已接獲18例通報。衛生福利部次長王必勝晚間召開記者會表示，檢警相驗2死者，解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌晚間接受媒體電訪說明，此為初步檢驗結果，後續仍要確認濃度、做細菌培養，確定是否為單一毒素影響，了解是否為自然發生、或有其他因素，並釐清責任歸屬。

國內首例驗出米酵菌酸，過往則在中國、印尼、莫三比克等地有過中毒案例。楊振昌推測，應是因台灣一向注意食品製程，過去發生中毒案例，多是在生活水準較低、環境較差的地方，且多與自製或發酵食品有關，若是正規生產、經過適當滅菌，應較不會發生。

但楊振昌也指出，這次事件發生在百貨公司內，不是環境那麼髒亂的地方，且還影響後續責任歸屬，因此一定要搞清楚到底什麼過程遭到污染。

楊振昌也提醒，若確定為米酵菌酸造成中毒，代表要警惕「不是完全不可能發生」。過往國內因沒有發生過，不會進行常規檢驗，後續可能要參考其他曾發生案例國家的規範，考慮是否要像黃麴毒素一樣，對玉米、穀類等高風險食品做常規檢驗，並訂定檢驗標準，且對於相關食材製程到餐桌等環節，都應有規範。

這次事件引起不少民眾擔心、不敢食用米製品。楊振昌呼籲民眾不用過度恐慌，雖然米酵菌酸致死率高達3成以上，但就算在中國這麼大的國家，以2010年到2020年統計共19起事件、140人受影響來看，「不是那麼常見的事情，即使在國外也不常見」。

楊振昌說明，就算有唐蒼蒲伯克氏菌存在於環境中，也要符合合適氣溫、鹽較少、中性環境等適合生長的條件，且產生大量毒素也需要時間；只要食物製程各環節有注意、適當滅菌、妥當存放，生產後盡快食用，不認為會頻繁發生，民眾不用過度擔心。（編輯：謝雅竹）1130328