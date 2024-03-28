台灣首見米酵菌酸中毒 別吃不當存放澱粉發酵品

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（中央社記者陳婕翎、曾以寧、沈佩瑤台北28日電）寶林茶室中毒案死者解剖驗出米酵菌酸，台灣首見，衛福部食品藥物管理署提醒，米酵菌酸不因洗滌烹飪被破壞，預防是關鍵，別吃長期存放不當環境澱粉發酵食品。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案，截至今天下午5時，衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報，衛福部晚間舉行臨時記者會，公布檢警相驗2死者結果，解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見 米酵菌酸 米酵菌酸小百科 米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。

症狀：會影響肝臟、腎臟和腦部，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克。嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡。國外群聚事件致死率介於30%至100%。

治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。

預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。 看更多 關閉 ，這是台灣首次檢出這項毒素。

這次茶室食物中毒案之前，台灣未曾出現米酵菌酸，但印尼、非洲、中國都有案例。食藥署長吳秀梅表示，印尼1895年首次報導與米酵菌酸中毒相關死亡事件，是食用當地發酵椰子漿製成傳統食品，莫三比克事件是2015年飲用發酵玉米粉酒，2020年中國事件因食用玉米發酵的酸湯子。

透過過去國際間出現的米酵菌酸中毒案，可以發現都與椰子和玉米等有關，吳秀梅說，米酵菌酸是罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌產生，唐蒼蒲伯克氏菌喜歡在富含脂肪酸食物繁殖，椰子和玉米是最佳選擇之一。

若椰子、玉米、米製品等食品，剛好存放在適合唐蒼蒲伯克氏菌迅速增殖的環境，也就是溫度在攝氏22至33度、酸鹼值中性環境，容易產生大量米酵菌酸。吳秀梅提醒，消費者保護自己的最好方法，就是不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。

台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛表示，米酵菌酸有強烈毒性。每顆人體細胞需要能量才能適當運作，粒線體是細胞發電廠，產生三磷酸腺苷（ATP）能量，ATP就像能量交換的硬幣，所有細胞都賴以維生，米酵菌酸攻擊粒線體，造成身體所有細胞瞬間失去能量。

姜至剛說，米酵菌酸主要影響肝臟、腎臟和腦部，症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，患者可能併發血便、血尿、低血壓、心律不整、體溫過高、黃疸、四肢僵硬、呼吸困難、休克，嚴重時可能在症狀出現後20小時內死亡，國外報告群聚事件致死率介於30%至100%。（編輯：謝雅竹）1130328