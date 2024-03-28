寶林茶室同供應商粿條類產品 桃園12家業者下架

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）台北市寶林茶室食物中毒案持續調查，桃園市衛生局啟動查核，餐廳部分找出使用同一供應商粿條類產品業者共12家，已要求下架有疑慮粿條類產品。

桃園市政府衛生局晚間發布新聞稿表示，全面稽查轄區14家米麵濕製品製造業者，後續也將進行源頭查核；餐廳部分透過「桃食安心資訊平台」，找出與寶林茶室使用新北市同一供應商的粿條類產品業者共12家。

衛生局說，目前通報腸胃道症狀個案尚無與事件相關，將持續針對學校營養午餐與長照機構執行監測通報。另外，也將於29日召開專家會議，討論事件可能原因與提供後續稽查與抽驗方向。

衛生局今年也透過「市集美食稽查專案」執行50處公私有市場及夜市高風險即食攤商食品抽驗，今年1月至3月前往轄內44處傳統市場及4大觀光夜市，抽驗即食食品及飲冰品等高風險食品，包括生食、生熟食混合共計208件，其中11件飲冰品初驗不合格，後續將執行攤商製程環境衛生稽查，並抽驗產品複驗。（編輯：唐聲揚）1130328