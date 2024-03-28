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北市衛生局：寶林茶室分店未違規營業 不依此開罰

2024/3/28 21:28（3/28 21:45 更新）
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台北市28日前往寶林旗下「馬來西亞風味蔬食餐酒館」稽查，門口張貼暫停營業告示。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
台北市28日前往寶林旗下「馬來西亞風味蔬食餐酒館」稽查，門口張貼暫停營業告示。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
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（中央社記者陳昱婷台北28日電）信義區寶林茶室發生食物中毒事件，台北市衛生局長陳彥元原先稱寶林旗下1餐廳昨天違規營業，最高可開罰300萬元，但衛生局晚間澄清，此餐廳昨天已停業，不會對此開罰。

台北市政府今天下午針對寶林案召開記者會說明進度，陳彥元當時表示，衛生局發現寶林餐飲公司漏報一家在台北市的分店「馬來西亞風味蔬食餐酒館」，且此店直到昨天都還有營業，將依據「食品安全衛生管理法」重罰，最高可開罰新台幣300萬元。

然而，衛生局晚間發布新聞稿表示，今天前往寶林旗下「馬來西亞風味蔬食餐酒館」稽查時，現場大門深鎖，但確認昨天、今天皆未營業，現場業者留守人員則提供菜單，並未供應粿條、河粉等食材。

由於業者並未違規營業，是否代表衛生局不會依違反「食品安全衛生管理法」開罰？衛生局副局長李碧慧向中央社記者表示：「對」。

衛生局補充，還要釐清是否涉及未登錄或登錄不實，如屬未登錄是限期改善、登錄不實則可直接開罰。

至於寶林茶室未投保產品責任險的罰則，李碧慧說，仍在討論中。

衛福部截至今天下午5時已接獲18例寶林茶室食物中毒相關病例，其中2人不治，並在1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸。（編輯：張銘坤）1130328

#台北市衛生局長
#陳彥元
#李碧慧
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