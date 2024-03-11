蘇丹紅風波 濟生公司申報不實遭北市再罰144萬
2024/3/11 20:16（3/11 20:34 更新）
（中央社記者陳怡璇台北11日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，台北市衛生局表示，濟生公司電子申報產品製造資料與實際產品製造資料不一致，開罰新台幣144萬元，總罰鍰金額已達344萬元。
濟生公司日前就因檢出蘇丹紅卻隱匿不報且持續加工販售，被罰200萬元；今天晚間北市衛生局又以新聞稿表示，與各縣市合作追蹤蘇丹紅辣椒粉等16項產品流向，在食品藥物管理署的「食品追溯追蹤管理資訊系統」發現濟生公司電子申報產品製造資料與實際產品製造資料不一致，涉申報資料不實，違反食品安全衛生管理法第47條第3款，依法罰144萬元，累計罰鍰金額達344萬元。
北市府食安官李碧慧說明，濟生公司112年1月至113年2月已辦理電子申報，惟均未見申報該16項產品的原材料來源資訊及產品資訊，顯見受處分人已知應申報，惟電子申報之產品製造資料與實際產品製造資料不一致，有申報資料不實情形，且品項多達16項，違規情節嚴重。
衛生局指出，濟生公司行為已違反食品安全衛生管理法第9條第4項規定，依同法第47條第3款規定，依法重罰144萬元；衛生局將持續監測賣場、餐飲業、傳統市場、校園等各式場域之辣椒粉（油）類產品，也針對各通路稽查，有疑慮產品命業者下架停止販售或使用，並監督下架回收作業。（編輯：李錫璋）1130311
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