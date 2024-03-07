濟生公司檢出辣椒粉含蘇丹紅卻隱匿不報 北市罰200萬
2024/3/7 19:58（3/7 20:50 更新）
（中央社記者陳昱婷台北7日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴持續擴大，台北市衛生局今天表示，濟生公司早就在產品中檢出有致癌疑慮的蘇丹色素3號，卻隱匿不報且持續加工販售，依法重罰200萬元。
雲林縣衛生局日前在濟生公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」中檢出工業用染料蘇丹色素3號，追查發現來源為同公司使用的「紅辣椒粉」，且這批原料已流向全台各下游廠商，釀成食安風暴。
台北市衛生局今天發布新聞稿表示，調查發現，濟生公司為了持續販售不合格產品，隱匿其中含有蘇丹色素3號的不合格檢驗報告，沒有停止製造、加工並辦理回收，也沒有主動通報衛生單位，違反「食品安全衛生管理法」第7條第5項規定，可開罰新台幣3萬元到300萬元。
衛生局指出，濟生公司明明知道此產品具危害，應可提早預防食安事件發生，卻無視警告，嚴重忽視身為食品業者應盡的責任，因此依法重罰新台幣200萬元。
此外，衛生局表示，統隆公司使用含蘇丹紅原料製成「F0108優-白胡椒粉」，1萬3140盒已全數售出；新光洋菜公司販售的「朝天椒細粉」及「朝天椒」也檢出蘇丹紅，皆要求業者通知下游下架。
衛生局同時宣布，考量各縣市陸續查獲辣椒粉及咖哩粉等製品含有蘇丹紅，經風險評估，即日起至31日，台北市醫療機構、長照機構、護理機構、社福機構及據點等場域暫停使用相關製品，後續視監測結果滾動式延後或提前恢復使用。
衛生局強調，將持續監測各場域的辣椒粉或油類產品，要求回收有疑慮的產品，並呼籲食品業者落實原料與製程管理，務必遵守法令規定，如查獲違規將依法重罰、絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1130307
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