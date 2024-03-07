稽查蘇丹紅辣椒粉 台南封存逾14噸原料、產品

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南全面稽查蘇丹紅辣椒粉，市府衛生局今天表示，已對「成功醬園」、「典佑食品行」及「新光洋菜股份有限公司」封存逾14公噸原料、半成品及產品，且要求8日前回收下游產品。

市府衛生局今天發布新聞稿指出，「成功醬園」及「典佑食品行」購買蘇丹紅辣椒粉，其中成功醬園向高雄市「佳廣國際貿易有限公司」購買原料「雞心椒粉」240公斤，已退回90公斤，150公斤製成4款產品共1萬7547公斤，現場封存6862公斤。

成功醬園其餘產品則販售至台南市、台中市、高雄市及嘉義縣等67家零售商，衛生局已令業者3月8日前回收所有產品。

「典佑食品行」向高雄市佳廣國際貿易購入「韓式辣椒細粉」160包及「韓式辣椒粗粉」440包，截至今天共下架11包共6.6公斤，已命業者通知下架回收相關產品及追蹤流向。

衛生局抽檢發現「新光洋菜股份有限公司」製售「朝天椒細粉」、「朝天椒」蘇丹紅不符規定，查出原料購自「葛瑞特洋菜企業有限公司」，這家公司去年5月24日從中國柘城縣「恒丰食品公司」進口辣椒段及辣椒籽共1萬7285公斤。

新光洋菜購買後磨粉製成2項產品，目前已封存原料、半成品及成品7201公斤，衛生局將持續追查其餘產品流向，業者暫停作業，全廠清消後再復工，另通知不合格產品232家下游業者所轄衛生局協助下架相關產品，並通報食品藥物管理署及收集事證移送司法單位。（編輯：謝雅竹）1130307