台塑麻辣鍋底醬沙茶醬等10種產品 含蘇丹紅下架

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市食安處今天追查蘇丹紅流向，台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包共10種產品，也使用蘇丹紅辣椒粉，全面下架。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，大肚區富達食品公司購入保欣公司問題辣椒粉約500多公斤，已使用約267.5公斤，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包共10種，約7320.84公斤，售出約2829.3公斤給台塑餐飲美食調理公司，已通知全面下架停用。

食安處指出，太平區超農公司生產的極辣朝天椒，由台北市衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，該公司所使用的辣椒粉原料共向上游新北市閤香公司購入約6450公斤，已使用約5050公斤，共製成極辣朝天椒成品約5090.7公斤，已售出約1342.2公斤給82家業者。

82家業者包含台中市62家及外縣市20家（新北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣等8縣市），已通知全面下架停用。食安處將持續釐清統計數量，防止問題產品流入市面，保障市民食安與健康。（編輯：黃世雅）1130307