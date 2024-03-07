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保欣自中國進口青辣椒粉也驗出蘇丹紅 下游業者製成胡椒粉流入市面
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辣椒粉驗出蘇丹紅
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辣椒粉驗出蘇丹紅4/106
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台塑麻辣鍋底醬沙茶醬等10種產品 含蘇丹紅下架

2024/3/7 20:02（3/7 20:11 更新）
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台中市食安處持續追查含蘇丹紅辣椒粉流向，查出為台塑餐飲美食調理公司代工的富達食品公司有購入問題辣椒粉，其生產的麻辣鍋底醬、沙茶醬等皆全數下架。圖為食安處與富達食品人員盤點產品庫存情形。（食安處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月7日
台中市食安處持續追查含蘇丹紅辣椒粉流向，查出為台塑餐飲美食調理公司代工的富達食品公司有購入問題辣椒粉，其生產的麻辣鍋底醬、沙茶醬等皆全數下架。圖為食安處與富達食品人員盤點產品庫存情形。（食安處提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市食安處今天追查蘇丹紅流向，台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包共10種產品，也使用蘇丹紅辣椒粉，全面下架。

台中市食安處今天發布新聞稿表示，大肚區富達食品公司購入保欣公司問題辣椒粉約500多公斤，已使用約267.5公斤，生產台塑麻辣鍋底醬、奶素台塑沙茶醬及台塑椒麻干貝醬等各式醬料、鍋底料及調理料包共10種，約7320.84公斤，售出約2829.3公斤給台塑餐飲美食調理公司，已通知全面下架停用。

食安處指出，太平區超農公司生產的極辣朝天椒，由台北市衛生局抽驗檢出蘇丹色素3號，該公司所使用的辣椒粉原料共向上游新北市閤香公司購入約6450公斤，已使用約5050公斤，共製成極辣朝天椒成品約5090.7公斤，已售出約1342.2公斤給82家業者。

82家業者包含台中市62家及外縣市20家（新北市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣等8縣市），已通知全面下架停用。食安處將持續釐清統計數量，防止問題產品流入市面，保障市民食安與健康。（編輯：黃世雅）1130307

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