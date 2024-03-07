保欣自中國進口青辣椒粉也驗出蘇丹紅 下游業者製成胡椒粉流入市面

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（中央社記者葉臻桃園7日電）蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，桃園市衛生局今天說，在青辣椒粉中驗出蘇丹色素3號，違規品項擴及胡椒粉等辛香料，已通知業者下架，學校營養午餐也禁用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉。

桃園市政府衛生局今天向媒體表示，2月29日會同食品藥物管理署至桃園市宏興香料有限公司，抽驗保欣公司自中國進口青辣椒粉，昨天晚間檢驗報告出爐，檢出蘇丹色素3號4ppb，違規產品品項已擴及胡椒粉等辛香料，流向桃園市2家業者。

衛生局說，今天也接獲台北市通知，統隆企業有限公司使用同批青辣椒粉製成的白胡椒粉，流入桃園市5家業者；已立即通知業者下架及追查產品流向並封存，將持續加強稽查。

衛生局說明，保欣公司違規的青辣椒粉在去年11、12月出貨至宏興香料共計225公斤，今天已退貨200公斤，25公斤出貨至新北市雜糧行販售予一般民眾，已通知所轄衛生局協助追查。

衛生局也說，另1家金禾味食品香料有限公司在去年11月進貨2000公斤，分別製作成白胡椒粉、黑胡椒粉、椒鹽粉、紅辣椒粉與雞心粉等5大類產品約1萬3170公斤，銷售至25家業者包含食品行、雜糧行、鹹酥雞店、傳統美食等，昨晚已通知下游回收。

統隆企業有限公司白胡椒粉。（圖取自新北市衛生局網頁health.ntpc.gov.tw）

此外，統隆企業有限公司向保欣公司進貨本次新增違規品項青辣椒粉，製成的白胡椒粉，已販售至桃園市5家通路商販售予一般消費者。

衛生局表示，桃園市校園自設廚房、供應學校的團膳業者與食材供應商，目前均無使用到違規品項或批號之辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉等辛香料；即日起學校營養午餐預防性暫停使用辣椒粉、咖哩粉及胡椒粉（含白胡椒、黑胡椒、椒鹽粉）等辛香料3個月，並於3個月後再進行評估是否解除。（編輯：張銘坤）1130307