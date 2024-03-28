寶林茶室中毒案死者解剖驗出米酵菌酸 台灣首見
2024/3/28 20:46（3/28 21:47 更新）
（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台北市寶林茶室食物中毒案，檢警相驗2死者結果今天晚間出爐，衛生福利部次長王必勝表示，解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸
，這是台灣首次檢出這項毒素。
米酵菌酸小百科
米酵菌酸是一種罕見毒素，由唐蒼蒲伯克氏菌（Burkholderia gladioli pathovar .cocovenenans B.cocovenenans）產生，這種菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，特別是椰子和玉米。在攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的米酵菌酸。
- 案例：印尼1895年首次發現米酵菌酸毒素，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。過去非洲莫三比克、中國皆有案例。2024年3月北市寶林茶室食物中毒案件，死者血液中檢出米酵菌酸，為台灣首例。
- 症狀：會影響肝臟和腎臟，引起包括精神不振、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等症狀，嚴重時，可能會危及生命，可能1天內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。
- 治療：米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
- 預防：米酵菌酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，請勿食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。
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台北市信義區寶林茶室食物中毒案，截至今天下午5時，衛福部共接獲18例「寶林茶室」食物中毒通報。為釐清真正死因，檢警對死者進行相驗，衛福部今天晚間8時30分臨時召開記者會，公布上述重大發現。（編輯：陳政偉）1130328
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