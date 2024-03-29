無償供米酵菌酸標準品助釐清寶林茶室案 彰基：善盡社會責任
2024/3/29 10:48（3/29 11:36 更新）
（中央社記者鄭維真彰化29日電）彰化基督教醫院總院長陳穆寬今天表示，衛生福利部原本要向彰基買米酵菌酸標準品，但人命關天，基於善盡社會責任、協助釐清真相，彰基決定無償提供。
他說，彰基有20個研究中心，為因應各突發狀況，購買許多檢驗標準品，其中包括米酵菌酸標準品，1瓶0.5毫克要價新台幣3萬8000元。
台北市寶林茶室食物中毒案檢出米酵菌酸，衛福部次長王必勝昨天說，感謝彰基作為中部醫學重鎮，採購許多非常昂貴標準品，看到新聞後無償提供全台唯一標準品給台大法醫研究所使用。
陳穆寬上午接受媒體訪問表示，衛福部向進口商調閱購買資料時，發現彰基曾購買，聯繫彰基立即找到全新未開封米酵菌酸標準品，昨天才有機會公布相關檢驗結果。（編輯：李明宗）1130329
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