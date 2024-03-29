寶林案被質疑通報慢 蔣萬安：26日認定食物中毒
2024/3/29 13:47（3/29 14:12 更新）
（中央社記者陳怡璇台北29日電）寶林茶室食物中毒案，北市府被質疑通報慢。台北市長蔣萬安表示，北市24日接獲新北通知後稽查、25日通報系統，北市是25、26日才有個案進線，26日依中央標準認定是食物中毒。
蔣萬安今天出席第2屆小小英雄運動會報名啟動記者會，會前接受媒體聯訪。媒體提問，寶林茶室食物中毒案北市通報給中央的時序。
對此，蔣萬安指出，第1例是在新北就醫，新北除通報北市也有通報中央；北市24日當天稽查、25日把稽查結果彙整後登錄到中央產品通路管理資訊系統（PMDS）。
媒體追問，是否代表北市個案未主動通報。蔣萬安回答「那是新北市的個案」，北市個案是25、26日才有醫院進線通報。
針對有議員質疑為何不是24日就要求業者預防性停業，蔣萬安指出，衛福部記者會說明，26日他們才能依中央標準認定是食物中毒。
蔣萬安表示，昨晚衛福部證實解剖結果確定米酵菌酸肇禍，已請衛生局即刻將米酵菌酸納入個案治療平台，讓第一線醫護人員即刻掌握；並要求衛生局成立專家學者小組，下週會召集擴大會議，針對最新訊息進行研究。（編輯：戴光育）1130329
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