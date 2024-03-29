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寶林茶室食物中毒案 新北新增1名女性個案、累計9例

2024/3/29 14:01（3/29 14:16 更新）
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新北衛生局表示，寶林茶室食物中毒案，新增1案31歲女性，截至29日累計通報共9案。（圖取自facebook.com/polama13）
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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北衛生局今天表示，寶林茶室食物中毒案，今天新增1案31歲女性，截至29日累計通報共9案。提醒17日至25日曾至寶林茶室信義A13店用餐民眾，如有不適，請儘速就醫並告知飲食史。

衛生局中午發布新聞表示，寶林案今天新增1案31歲女性，於3月22日與住在台北市的1名友人，至寶林茶室信義A13店食用炒粿條、炒麵及香蘭葉果汁。

衛生局說，這是新北的第9名個案，女子26日出現腹痛、腹瀉症狀，27日至診所就醫，昨天（28日）晚間透過1999進線通報，衛生局今天上午電話關懷，症狀已緩解。

至於與女子一起進食的北市友人身體狀況，疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪說，疫調發現，因女子無友人之地址與電話，只有LINE群組聯繫方式，已轉請女子轉告其友人，向台北市府通報以利追蹤關懷。

衛生局提醒17日至25日曾至寶林茶室信義A13店用餐的民眾，如出現噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，請儘速就醫並告知飲食史，以利正確診斷與治療。

衛生局專門委員楊時豪接受中央社記者電訪表示，已通知新北18家急救責任醫院提高警覺，如有接收疑似個案應儘速通報，也回溯通報以往的個案，以利掌握人數。至今天，沒有醫院通報回溯的個案。

至於新北是否會比照台北市成立各治療醫院的治療個案平台，交流這次罕見病例的治療做法及資訊；楊時豪說，與北市接洽瞭解運作方式後，新北的醫師也可加入北市的醫師群組，針對這次寶林案加入討論。

他說，近期會邀集新北市緊急醫療諮詢委員會委員與專家學者商議，往後對於類似的食物中毒個案，討論是否有一套完整的警覺、通報機制。（編輯：張銘坤）1130329

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