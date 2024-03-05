新北增2例本土麻疹病例 曾去新馬辣中山店、中和郭魚湯

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北新增2例本土麻疹確診病例，衛生局今天說，是已公布本土個案接觸者；另公布個案可傳染期間公共場所活動史，包括北市麻辣火鍋店、中和區潤餅店、早餐店，呼籲民眾提高警覺。

衛生福利部疾管署今天公布新增3例麻疹確診，包含2例本土及1例境外移入；其中2例國內感染個案，均與北部社區群聚指標個案（2月19日公布的北部30餘歲男性）相關。

新北市衛生局今天發布新聞表示，新增2例本土麻疹確診病例。第1名為中和區28歲女子，為先前2月19日發布本土個案接觸者，可傳染期間公共場所活動史包括2月26日台北市南京東路一段新馬辣經典麻辣鍋、2月27日新北中和區自治街潤餅店、2月28日中和區莒光路早餐優選、3月1日中和區民享街美式早餐屋。提醒曾出入的民眾，請自主健康管理。

另外，永和區41歲男子，經疫情調查曾去過中和區「郭魚湯」，他與3月2日公布的中和區31歲確診男子指標個案，有風險活動場所足跡重疊。至於這名個案的其他公共場所活動史，持續疫調中。提醒曾出入公布場所的民眾，請自主健康管理。

衛生局疾病管制科長王美華晚間接受中央社記者電訪表示，2案目前狀況穩定，居家隔離中。2案共匡列個案接觸者共204人，將持續監測至3月19日及22日。

衛生局也請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報以利防治，避免疫情擴大。（編輯：李錫璋）1130305