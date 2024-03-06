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新北爆麻疹群聚 侯友宜：醫護優先保護接種疫苗

2024/3/6 14:57（3/6 15:01 更新）
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新北市近來爆發麻疹群聚感染，市長侯友宜（中）6日受訪表示，醫護同仁是最要優先保護的，中和區醫院高風險單位醫護同仁疫苗施打率會達到8成。中央社記者王鴻國攝 113年3月6日
新北市近來爆發麻疹群聚感染，市長侯友宜（中）6日受訪表示，醫護同仁是最要優先保護的，中和區醫院高風險單位醫護同仁疫苗施打率會達到8成。中央社記者王鴻國攝 113年3月6日
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（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市近日爆發麻疹群聚感染，中央呼籲把疫苗留給醫護人員施打。新北市長侯友宜今天表示，醫護同仁優先保護，中和區醫院高風險單位的醫護同仁疫苗施打率會達到8成。

侯友宜今天出席新北市板橋第2國民運動中心興建統包工程開工典禮，並接受媒體聯訪。媒體提問，新北市新增2起本土麻疹個案，對於疾管署呼籲民眾不要搶打疫苗把疫苗留給醫護的看法。

對此，侯友宜指出，會把相關足跡及要列為自主健康管理的依照中央所規定辦法匡列以外，更重要的就是因為具有傳播力，醫護同仁是最要優先保護的，中和區醫院高風險單位的醫護同仁疫苗施打率會達到8成。

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新北市衛生局昨天發布新聞表示，新增2例本土麻疹確診病例，1例是中和區28歲女子，為先前2月19日發布本土個案接觸者；另1例是永和區41歲男子，經疫情調查曾去過中和區「郭魚湯」，他與3月2日公布的中和區31歲確診男子指標個案有風險活動場所足跡重疊。

疾管署發言人羅一鈞昨天指出，因後續疫調事證，由原1起4人群聚、1人感染源不明，改研判為2起群聚。北北桃一日生活圈要加強戒備，國內疫苗存量有限，他呼籲民眾勿搶打，優先留給高風險醫護人員。（編輯：戴光育）1130306

#疾管署
#新北市
#侯友宜
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