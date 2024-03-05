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麻疹疫情北北桃須戒備 疾管署籲勿搶打疫苗

2024/3/5 18:59（3/5 19:19 更新）
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麻疹個案接觸者如果出現疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫安排就醫。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
麻疹個案接觸者如果出現疑似症狀，應盡速與衛生單位聯繫安排就醫。（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
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（中央社記者曾以寧台北5日電）疾管署今天公布新增2例本土麻疹，今年累計已5例本土個案。發言人羅一鈞指出，北北桃一日生活圈要加強戒備，國內疫苗存量有限，呼籲民眾勿搶打，優先留給高風險醫護人員。

衛生福利部疾病管制署今天公布新增3例麻疹

麻疹小百科

  • 病毒性疾病、傳染力很強
  • 潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天
  • 傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染
  • 常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎
  • 預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗

資料來源：疾管署

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確診，包含2例本土及1例境外移入；今年累計已7例麻疹病例，年齡介於20至40多歲，5例本土病例中，4例屬同起群聚事件（含指標個案），另外2例為境外移入病例，感染國家均為馬來西亞。

疾管署發言人羅一鈞在疫報記者會上說明，本土麻疹傳播風險增，並以過往本土疫情預估，3月到4月可能出現疫情高峰；目前本土確診個案多集中在新北市中和地區，但北北桃屬同一生活圈，都要加強戒備，並已與新北市衛生局合作，調度自費市場疫苗，安排免疫力不足的醫護人員接種。

國內麻疹疫情引發關注，馬偕紀念醫院醫務部一般兒科主任邱南昌透過台灣科技媒體中心（SMC）對此發表專家意見，指出因國內疫苗接種率高，所以產生麻疹大流行的機會不大，不過接種疫苗至今超過20年的族群，保護力會下降，需要注意感染風險，可追加疫苗或抽血檢驗是否有抗體。

不過羅一鈞指出，經詢問國內麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）相關廠商，扣除已簽合約疫苗量，約有1萬劑MMR疫苗可調度，供應疫情緊急需求，會看疫情後續狀況，跟各地衛生局作分配使用。

「國內疫苗庫存有限」，羅一鈞說，已與GSK、MSD等疫苗廠協調增加進口，但考量進貨需要時間，希望疫苗優先提供第一線醫護人員及群聚事件暴露後預防使用，因此呼籲，民眾不需要因為有疫情而恐慌搶打疫苗，以免顧此失彼，甚至在後續引發缺貨問題。

疾管署指出，截至目前國內學齡前幼童（2013年至2017年出生）第1劑麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）接種率為98.7%，仍有約1.3萬名幼兒尚未完成第1劑MMR疫苗接種，提醒家長家中如有滿1歲或滿5歲幼童尚未按建議接種時程完成第1劑或第2劑MMR疫苗接種者，盡速帶至當地衛生所或合約院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險。（編輯：陳政偉）1130305

#疾管署
#麻疹
#羅一鈞
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