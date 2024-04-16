高雄麻疹境外移入確診者隱匿活動史 遭罰20萬元

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）高雄首例確診麻疹的境外移入病例為20多歲本國籍男性，因疫調時未如實告知可傳染期間活動史，一度謊稱在家未出門，之後才承認有多處公共場所足跡，衛生局開罰20萬元。

高雄市4月9日接獲中央檢驗確診首例 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 境外移入病例，也是全台境外移入第6例，20多歲本國籍男性4月1日從柬埔寨入境桃園機場後返回高雄，衛生局疫調，目前已掌握接觸者共171名，尚無出現疑似個案。

但衛生局今天發布新聞稿指出，疫調時個案未如實告知可傳染期間活動史，僅表示自返回高雄後，因身體不適除前往診所就醫外，都在家中未出門。

不過，衛生局於4月11日第3度疫調，個案才表示於可傳染期間曾有多處公共場所活動足跡，包含高雄市內的海底撈火鍋高雄大遠百店、漢神本館可瑞安韓式料理及台南市的王氏魚皮、同記安平豆花安平總店等。

高雄首例確診麻疹的境外移入病例為20多歲本國籍男性，衛生局16日公布個案可傳染期間活動史。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月16日

衛生局認定個案影響防疫工作及公共衛生甚鉅，依違反傳染病防治法第43條裁可處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，最後決定裁罰20萬元罰鍰。

衛生局呼籲市民配合傳染病疫調時，務必詳實提供資訊，勿隱匿或提供不實資訊，以免誤導疫情而致風險擴散及裁罰。

如民眾活動足跡有與確診個案重疊，可於4月19日至22日自主健康監測結束前，如出現發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等症狀，應佩戴口罩並儘速聯絡衛生單位安排就醫，且主動告知接觸史及旅遊史。

衛生局表示，麻疹疫情曾在台灣大流行，約50歲以上民眾多數兒時曾自然感染麻疹，感染後可終身免疫；國內從1981年起全面實施麻疹、腮腺炎及德國麻疹（MMR）疫苗預防注射，疫苗保護力達95%以上，可持續20年。

目前20歲至40歲的民眾體內抗體可能隨年齡增長而減少，衛生局建議如工作性質會頻繁接觸外國人者、醫療工作人員，或計畫前往有麻疹流行地區等有較高感染風險者，且不具麻疹免疫者，建議追加接種1劑自費MMR疫苗。（編輯：郭諭儒）1130416