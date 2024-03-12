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日本今年11人感染麻疹 8人機上群聚

2024/3/12 18:06
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（中央社東京12日綜合外電報導）日本TBS電視台今天報導，包括搭乘國際線航班抵達關西國際機場的8名乘客相繼確診，日本進入今年已有11人確認感染麻疹。

2月24日一架國際線航班從阿拉伯聯合大公國飛抵日本關西國際機場，日本政府厚生勞動省表示，到昨天為止已確認機上8名乘客確診感染麻疹。

東京都政府表示，8人中有1人是住在大阪市的20多歲女性，她3月7日搭乘下午1時多的新幹線從新大阪站抵達品川站，當晚前往東京都中央區銀座一間餐廳用餐，並在之後出現發燒及出疹等症狀，8日確診感染。

厚生勞動省表示，包括機上群聚的8人在內，日本境內進入今年後累計已有11人感染麻疹。

產經新聞報導，東京都政府與厚生勞動省呼籲，民眾應藉由接種疫苗預防感染。

厚生勞動大臣武見敬三8日在記者會上說，麻疹傳染力非常強，「就算在先進國家，1000人感染也會出現1名死亡病例，必須要留意」，並對接下來感染可能更為擴散表示憂慮。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1130312

#日本
#東京都政府
#關西國際機場
#麻疹
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