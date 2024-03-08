全民公費流感疫苗3天已打1.6萬劑 最快2週內打完

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北8日電）流感疫情預估3月仍持續，公費流感疫苗5日起開放全國6個月以上未施打者接種。疾管署今天公布，開打3天已打掉1.6萬劑，預計疫苗最快2週內用罄，呼籲民眾盡速施打。

截至今年2月20日止，公費疫苗總接種數約650.3萬劑，整體疫苗使用率逾98.8%，僅剩餘約7萬餘劑，因應農曆春節後流感疫苗打氣下降，但流感疫情呈上升趨勢，為發揮疫苗最大效益，希望帶動長者打氣，3月5日起，公費流感疫苗開放全民接種至疫苗用罄。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，統計5日至7日，短短3天搶打約1.6萬劑，平均每天接種5465劑，其中超過7成屬於擴大對象，目前公費流感疫苗總接種數約653.1萬劑，整體疫苗使用率逾99.2%，僅剩餘約4萬餘劑。

疾管署發言人羅一鈞下午接受媒體聯訪表示，流感疫情仍處高原期，加上近期天氣忽冷忽熱，預計3月流感疫情仍持續；疫苗剩餘劑量最快2週內打完，呼籲尚未接種的民眾盡速前往接種。

除了流感疫情上升，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也蠢蠢欲動，疾管署5日在例行記者會中公布，2月27日至3月4日新增523例COVID-19本土病例（併發症），較前1週新增648例下降；另外，上週新增70例死亡病例，較前1週新增78例下降。

值得注意的是，時隔10個月再出現2名兒童感染COVID-19死亡。羅一鈞提醒，過去曾感染過COVID-19、曾接種原始株或雙價疫苗者，於此波疫情已不具免疫效力，年滿6個月以上的兒童、青少年及成人均建議再接種COVID-19的XBB疫苗提升保護力，保障個人健康。

據統計，XBB疫苗迄今已累計接種197.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計173.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計24.5萬人次；現在全國尚餘莫德納XBB疫苗約416.1萬劑、Novavax XBB疫苗約16.8萬劑，想打要快。（編輯：陳政偉）1130308