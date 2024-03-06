公費流感疫苗全民開打 首日8350人接種帶動打氣

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（中央社記者曾以寧台北6日電）公費流感疫苗自昨天起擴大提供全國6個月以上未施打者接種。疾管署發言人羅一鈞今天表示，首日接種8350人，為近2個月單日接種量新高，亦帶動長者幼兒等原公費對象打氣。

衛生福利部疾病管制署日前宣布，自5日起，流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，直至疫苗用罄為止。

疾管署發言人羅一鈞今天透過文字對媒體表示，昨天單日共接種8350人，為近2個月（1月11日以來）單日新高，其中擴大對象19到49歲共接種6188人，佔74%；原公費對象則接種2162人，佔26%。目前公費流感疫苗尚餘5.6萬劑。

羅一鈞指出，自春節（2月8日）以來，原公費接種對象每日僅約接種1000人而已，接種數2162人為春節以來單日新高，顯示開放全民接種有帶動長者幼兒等原本公費對象的打氣。

國內呼吸道疫情，羅一鈞昨天在疫報記者會指出，目前呼吸道疫情已過最高點，但仍處高原期，預估3月中後才會緩降。

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疾管署監測指出，近期流感病毒、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。且近2週上呼吸道感染群聚通報件數增加，多為校園群聚，以流感病毒為主，開學以來共已有45起校園流感群聚，為去年同期3倍，須防範疫情於校園中傳播。

疾管署提醒，近日溫差變化大，適逢流感影響期間，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。（編輯：李亨山）1130306