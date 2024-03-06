呼吸道融合病毒疫苗已核准1家 另1廠牌審查中

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（中央社記者曾以寧台北6日電）食藥署今天表示，1月底已核准1家藥廠的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，並有另1廠RSV疫苗正在審查中。醫師提醒，染RSV後，免疫力消失快，恐年年得病，尤其擔心引發下呼吸道感染。

衛生福利部食品藥物管理署今天透過文字表示，已於1月30日核准葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司（GSK）「欣剋融呼吸道融合病毒疫苗」（衛部菌疫輸字第001251號）藥品許可證，核准適應症為，適用於60歲以上成人之主動免疫接種，以預防呼吸道融合病毒所引起的下呼吸道疾病。

食藥署並正在審查輝瑞大藥廠股份有限公司申請的RSV疫苗查驗登記案，申請適應症除供60歲以上成人接種外，另包含用於母體在懷孕期間接種，可為出生至6個月大嬰兒產生RSV引起之下呼吸道疾病的被動保護。

疾管署發言人羅一鈞則說，待申請中RSV疫苗藥證都審查完畢後，將向廠商索取國際研究成果等資料，並請廠商到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）相關工作小組報告，再討論是否做出自費接種建議；至於是否納入公費接種，則須進一步依成本效益分析等資料來評估。

對於呼吸道融合病毒（RSV），恩主公醫院院長黃信彰接受媒體電訪表示，它不僅會透過飛沫傳染，更可能透過環境傳染，只要接觸到感染者接觸過的地方，就有可能遭到感染；雖然患者以小孩居多，多數很快就會痊癒，但也有可能發生孫子傳給阿公阿嬤等家族傳染情況，RSV對長者的威脅不容小覷。

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「這隻病毒很特別」，黃信彰說明，感染RSV後產生的免疫反應消失很快，可能年年反覆遭到感染；而老年人因為免疫力差，不論染流感、COVID-19或RSV，都比年輕人嚴重，加上常有糖尿病、慢性阻塞性肺病、心血管疾病等共病症，較易引起肺部併發症，死亡率、入住加護病房或是住院機率都會提升。

RSV感染症狀，黃信彰說，除喉嚨痛等上呼吸道感染症狀，也可能引發發燒、肌肉酸痛等全身性症狀，最重要是會有咳嗽、氣喘、呼吸急促等下呼吸道相關症狀，最怕引發支氣管炎或肺炎，且下呼吸道感染更可能造成喘、血氧降低，導致需要住院、接受氧氣治療等。（編輯：陳政偉）1130306