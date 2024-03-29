更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
寶林茶室案
新聞專題
寶林茶室案3/78
首頁 / 社會

寶林茶室食物中毒案 北檢傳喚黎姓負責人王姓店長

2024/3/29 15:07（3/29 15:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
寶林茶室食物中毒案持續延燒，檢方29日下午傳喚寶林黎姓負責人（前右2）等人到案說明，全案朝違反食安法、過失致死等偵辦。中央社記者趙世勳攝　113年3月29日
寶林茶室食物中毒案持續延燒，檢方29日下午傳喚寶林黎姓負責人（前右2）等人到案說明，全案朝違反食安法、過失致死等偵辦。中央社記者趙世勳攝　113年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北29日電）寶林茶室食物中毒案，法醫解剖發現死者血液中有罕見米酵菌酸，台北地檢署昨天傳喚胡姓廚師後請回，檢察官今天下午傳喚寶林黎姓負責人與王姓店長，釐清食材採買、存放及烹煮過程。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案已造成2人死亡，北檢27日凌晨零時許指揮台北市警察局信義分局、刑事警察大隊，會同衛福部食品藥物管理署、台北市衛生局等單位及餐廳業者進行蒐證，查扣監視器等相關證物。

北檢分案後兩度召集警方、衛福部及台北市衛生局等單位召開專案會議，進行分工，並將寶林茶室黎姓負責人、王姓店長及胡姓廚師限制出境、出海。

檢察官會同法醫相驗後，對2名死者進行解剖鑑定。衛生福利部昨晚召開記者會，表示解剖發現其中1名死者血液中檢出罕見米酵菌酸，這是台灣首次檢出這項毒素。

檢察官昨晚指揮信義分局傳喚胡姓廚師到案，針對案發期間相關食材烹煮過程進行了解，今天凌晨請回；檢察官下午接著傳喚寶林黎姓負責人與王姓店長說明，全案朝違反食安法、過失致死等偵辦。（編輯：張銘坤）1130329

延伸閱讀
寶林茶室沒保險且營業登記不實 北市衛生局開罰250萬寶林食物中毒案 檢警約談胡姓廚師後請回米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌寶林案被質疑通報慢 蔣萬安：26日認定食物中毒
寶林茶室案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
寶林茶室食物中毒案受害者百貨保險會賠 加護病房1人腦病變
172.30.142.52