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寶林茶室案
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寶林茶室案2/78
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醫吃粄條胃不適 彰化衛生局赴員林麵攤稽查

2024/3/29 15:09
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（中央社記者鄭維真彰化29日電）1名醫師21日在彰化縣員林市1間麵攤吃完粄條，返家後胃不舒服、身體虛弱，隔2天才好轉，由於擔心吃到問題粄條，家屬昨天通報衛生單位；彰化縣衛生局今天表示，已前往稽查。

這名醫師的妻子向媒體投訴，與丈夫在麵攤吃晚餐，丈夫吃粄條，她吃乾麵，回家後丈夫的胃開始不舒服、身體很虛弱，隔天上午仍不適、沒胃口，再隔天才好轉。由於不曉得是不是粄條有問題，加上看到寶林茶室食物中毒案，趕緊通報衛生局。

衛生局發布聲明表示，接獲通報後立即啟動調查，已派員前往攤商稽查，將查核乾粄條來源、商家烹調及貯藏等衛生情況，視調查情形抽驗，確保販賣食品符合法規。

衛生局說，家屬指當事人已無不適，但當事人目前在北部，已連繫當事人前往醫院就醫，衛生局已錄案持續追蹤後續狀況。（編輯：李明宗）1130329

寶林茶室案
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