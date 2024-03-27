寶林茶室疑食物中毒案 產險業者：曾投保國泰產責任險已過期【獨家】

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（中央社記者謝方娪台北27日電）台北信義區寶林茶室疑食物中毒案釀2人送醫不治，台北市法務局將向國泰世紀產險調閱寶林餐飲承保資料，不過根據中央社向產險業最新清查，該家餐廳投保國泰產食品及公共意外責任險已在2023年10月到期。

位於信義區的寶林茶室發生疑似食品中毒事件，根據台北市衛生局統計，累計已有8人就醫，其中2人不治。

台北市法務局長連堂凱今天透過群組表示，已聯繫寶林餐飲公司派人到市府說明，以及向承保國泰產險調閱相關產品責任險及公共意外險保單釐清承保範圍，要求業者提出賠償方案，妥善處理。

根據中央社向產險業了解，國泰世紀產險曾承保該餐廳產品責任險及公共意外責任險，但業界透露，保險期間已在2023年10月1日到期。

餐飲業常見會投保「公共意外責任險附加食品中毒責任條款」與「產品責任險」，業者說明，食品中毒定義為2人以上攝取相食品而發生相似症狀，並自可疑食餘檢體及患者糞便、嘔吐物、血液等人體檢體分離出相同類型致病原因，但若因細菌性毒素或急性化學性食品中毒而引起，即使僅1人也視為食品中毒。

產品責任險則是承保被保險人因被保險產品缺陷，在保險期間內或追溯日後發生意外事故，致第三人遭受身體傷害或財物損失，依法應由被保險人負損害賠償責任且在保險期間內受賠償請求時，產險業將在保額範圍內對被保險人負賠償責任。（編輯：潘羿菁）1130327