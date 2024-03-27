寶林茶室疑食品中毒案 呂姓死者好友悼英年早逝

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（中央社記者王鴻國新北27日電）台北市信義區寶林茶室疑食品中毒案，首例死亡的39歲呂姓男子擁有台大、政大的高學歷，並才剛換工作拚新挑戰，卻因此意外而離世，好友紛紛上臉書悼念，嘆英年早逝。

寶林茶室爆疑食物中毒案，匯整雙北衛生局截至今天傍晚的統計，已有9人就醫通報，其中死亡的39歲呂姓男子、66歲楊姓男子2人都住在新北市三重區。

死亡首例的呂男22日中午與好友前往寶林茶室食用炒粿 條，返家後雙雙身體不適，呂男送醫仍不治，呂男死後檢方於25日相驗，但當時無法確定死因，預定明天上午9時30分在板橋區的新北市立殯儀館再度相驗，釐清死因。

呂男好友們得知死訊後紛上臉書（Facebook）貼文悼念，感嘆擁有台大、政大EMBA高學歷的他卻英年早逝。女性友人留言「3/24下午收到通知，我發著抖詢問，希望那則消息說的不是你。」

許多好友紛紛留言「真的讓人好難過」「真的失眠的一夜...一路走好」「太震驚了」，表達震驚與不捨。呂男的女性友人貼文稱呂男貼心有禮「是百年難得的行銷鬼才，也是個閱讀受旅遊的文藝少年」，才剛換有點挑戰性的新工作，還約她等工作穩定後一起吃飯，沒想到天人永隔。（編輯：陳清芳）1130327