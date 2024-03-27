寶林茶室疑食物中毒66歲男亡 3/28解剖釐清

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）北市信義區寶林茶室疑食品中毒案延燒，目前2名民眾身亡。士檢指出，今天完成楊姓死者相驗程序，為釐清確切死因，已連繫法醫研究所明天上午進行死者遺體解剖。

信義區寶林茶室疑食品中毒案多人就醫，目前2名民眾身亡，第1名呂姓死者明天由新北地檢署進行二度相驗；第2名死亡個案66歲楊姓男子，今天於新光醫院不治身亡。新光醫院下午召開記者會表示，死者有急性酸中毒現象、猛爆性肝腎衰竭。

士林地檢署今天透過媒體群組表示，外勤檢察官今天下午已依法完成相驗，為求慎重，已連繫法務部法醫研究所明天進行死者遺體解剖，待解剖鑑定報告出爐，以釐清認定死因。

士檢指出，已通知財團法人犯罪被害人保護協會士林分會主動關懷死者家屬，全力協助家屬辦理後續相關事宜，盡速查明事證，供台北地檢署統籌偵辦。

另方面，北檢已指揮警方並會同台北市衛生局到寶林茶室現場勘查、蒐證，至於寶林茶室負責人等4人由警方協助製作筆錄後請回，持續進行後續偵查。（編輯：張銘坤）1130327